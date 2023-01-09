Путин внес в Госдуму проект о денонсации РФ конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Решение принимается из-за выхода России из Группы государств против коррупции, полномочия были прекращены Комитетом министров Совета Европы.

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Текст соответствующего документа опубликован на сайте нижней палаты.

Решение принимается из-за выхода страны из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), полномочия были прекращены Комитетом министров Совета Европы.

В пояснительной записке говорится, что после прекращения членства РФ в международной организации, возможен только контроль со стороны ГРЕКО соблюдения Россией антикоррупционных стандартов. При этом РФ теряет право голоса, не может участвовать в обсуждениях и принятии докладов. Данные требования неприемлемы для РФ, говорится в сообщении.

Антикоррупционная конвенция была подписана от имени России в Страсбурге в 1999 году. Ранее в российском кабмине одобрили предложение об отказе от Конвенции. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, в марте Россия была официально исключена из Совета Европы после 26 лет участия в работе организации. В Совфеде заявили, что данное решение определит перечень европейских конвенций, не отвечающих интересам страны, и денонсирует их.