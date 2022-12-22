В Кабмине РФ одобрили идею отказа от Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

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В российском кабмине одобрили предложение об отказе от Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующее постановление подписал Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его текст был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», - указано в документе.

Ранее кабмин утвердил порядок назначения единого социального пособия. По словам Мишустина, поддержку получат родители почти десяти миллионов детей.