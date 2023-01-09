В ЛНР рассказали, как украинские боевики учили детей делать пояс смертника

Были обнаружены свидетельства того, что детей обучали стрельбе из западного оружия, а в многочисленных коридорах лагеря боевики развесили наглядные пособия по ведению боя.

© Видео: НМ ЛНР © Фото: НМ ЛНР

Украинские националисты учили детей делать пояс смертника под руководством иностранных инструкторов. Это выяснилось, когда спецслужбы Луганской Народной Республики осматривали лагерь «Лесная сказка», где остались все доказательства подготовки детей к диверсионной работе.

Кадры из лагеря опубликовала пресс-служба Народной милиции ЛНР. Как утверждается, в одном из кабинетов был найден муляж пояса подрывника.

«Здесь находился инструктор по минно-взрывному делу... Обыкновенный кусок мыла, замотанный в изоленту, в качестве осколочного элемента мы видим дюбеля. Элемент питания», - показал пояс сотрудник спецслужбы.

Кроме того, были обнаружены свидетельства того, что детей обучали стрельбе из западного оружия, а в многочисленных коридорах лагеря боевики развесили наглядные пособия по ведению боя. Кроме того, спецслужбы ЛНР нашли карты с расположениями патрулей украинских националистов.

Ранее боец нацбата «Айдар»* Денис Сероус с позывным Аватар, отбывающий наказание в колонии строгого режима в Самарской области, описал занятия с американскими военными, которые проводились под Житомиром.

* «Айдар» - националистический батальон, против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела.