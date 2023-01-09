В ЛНР рассказали, как украинские боевики учили детей делать пояс смертника
Украинские националисты учили детей делать пояс смертника под руководством иностранных инструкторов. Это выяснилось, когда спецслужбы Луганской Народной Республики осматривали лагерь «Лесная сказка», где остались все доказательства подготовки детей к диверсионной работе.
Кадры из лагеря опубликовала пресс-служба Народной милиции ЛНР. Как утверждается, в одном из кабинетов был найден муляж пояса подрывника.
«Здесь находился инструктор по минно-взрывному делу... Обыкновенный кусок мыла, замотанный в изоленту, в качестве осколочного элемента мы видим дюбеля. Элемент питания», - показал пояс сотрудник спецслужбы.
Кроме того, были обнаружены свидетельства того, что детей обучали стрельбе из западного оружия, а в многочисленных коридорах лагеря боевики развесили наглядные пособия по ведению боя. Кроме того, спецслужбы ЛНР нашли карты с расположениями патрулей украинских националистов.
Ранее боец нацбата «Айдар»* Денис Сероус с позывным Аватар, отбывающий наказание в колонии строгого режима в Самарской области, описал занятия с американскими военными, которые проводились под Житомиром.
* «Айдар» - националистический батальон, против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела.