Подрывы и стрельба с переводчиком: айдаровец* описал занятия с военными США под Житомиром

Тренировки с националистами проводили инструкторы из США, у которых был боевой опыт. Со своими украинскими подопечными они общались по-английски с переводчиками.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинских боевиков обучали иностранные инструкторы, в частности американские военные. Об этом «Звезде» рассказал боец нацбата «Айдар»* Денис Сероус с позывным «Аватар», который в настоящий момент отбывает наказание в колонии строгого режима в Самарской области.

Со слов заключенного, националистам рассказывали и показывали, как правильно проводить диверсии, подрывы, занимались с боевиками стрелковой подготовкой. Занятия проходили на полигоне в Житомирской области.

«В Житомир нас вывозили на полигон где-то в 2015 году, май-июнь. Там проходили подготовку стрелковую, диверсионную. За подрывы рассказывали, как правильно делать подрывы. Там базировались американские войска», - сказал он.

Сероус отметил, что тренировки с националистами проводили инструкторы из США, у которых был боевой опыт. Со своими украинскими подопечными они общались по-английски с помощью переводчиков.

Ранее боевик «Айдара»* описал случаи расправы командиров батальона со своими бойцами. Сероус подчеркнул, что обычно от тех, кто слишком много знал, избавлялись под прикрытием «несчастных случаев».

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*«Айдар» - националистический батальон, против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела.