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Подрывы и стрельба с переводчиком: айдаровец* описал занятия с военными США под Житомиром

Павел Ремнев
11:05 06.11.2022
Тренировки с националистами проводили инструкторы из США, у которых был боевой опыт. Со своими украинскими подопечными они общались по-английски с переводчиками.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Украинских боевиков обучали иностранные инструкторы, в частности американские военные. Об этом «Звезде» рассказал боец нацбата «Айдар»* Денис Сероус с позывным «Аватар», который в настоящий момент отбывает наказание в колонии строгого режима в Самарской области.

Со слов заключенного, националистам рассказывали и показывали, как правильно проводить диверсии, подрывы, занимались с боевиками стрелковой подготовкой. Занятия проходили на полигоне в Житомирской области.

«В Житомир нас вывозили на полигон где-то в 2015 году, май-июнь. Там проходили подготовку стрелковую, диверсионную. За подрывы рассказывали, как правильно делать подрывы. Там базировались американские войска», - сказал он.

Сероус отметил, что тренировки с националистами проводили инструкторы из США, у которых был боевой опыт. Со своими украинскими подопечными они общались по-английски с помощью переводчиков.

Ранее боевик «Айдара»* описал случаи расправы командиров батальона со своими бойцами. Сероус подчеркнул, что обычно от тех, кто слишком много знал, избавлялись под прикрытием «несчастных случаев».

Смотрите полную версия фильма «Зараженные нацизмом» на сайте «Звезды» и в эфире телеканала 11 ноября в 18:50.

*«Айдар» - националистический батальон, против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела. 

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