Замминистра обороны Криворучко исполнил мечту трехлетнего сына участника спецоперации

Мальчику вручили детский электромобиль и провели экскурсию по Челябинскому высшему военному авиационному училищу штурманов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в рамках благотворительной акции «Елка Желаний» исполнил мечту трехлетнего Дмитрия, сына участника специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

Мальчику вручили детский электромобиль и провели экскурсию по Челябинскому высшему военному авиационному училищу штурманов.

«Дмитрию представилась уникальная возможность побывать в музее авиационного вуза. Это единственный музей в Челябинске, где можно познакомиться с историей отечественной военной авиации, узнать о создании штурманской службы и даже посидеть в кабине настоящих реактивных самолетов», - говорится в сообщении.

Дима сразу заинтересовался тренажером управления самолетом Су-24, но им не ограничился, также посидев в тренажере управления перехватчиком МиГ-31. Кроме этого, он померил исторические авиационные головные уборы времен Великой Отечественной войны.

На память курсанты филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске подарили мальчику модель самолета МиГ-31, собранную собственноручно.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов