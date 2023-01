В стране и мире ЕКА: Европа может лишиться независимого доступа к космосу Сергей Лебедев Это может произойти из-за кризиса в секторе пусковых установок. © Фото: National Aeronautics and Space A, Instagram.com*, GlobalLookPress Читайте нас на: Независимый доступ Европы к космосу может оказать под угрозой. Об этом заявил генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер. По его словам, это может произойти из-за кризиса в секторе пусковых установок и отсутствия конкурентоспособности в сфере развития услуг по запуску спутников. «Европа должна восстановить эту конкурентоспособность на рынке пусковых установок, которой сейчас у нас нет», - заявил Ашбахер в интервью The Financial Times. По его мнению, чтобы сохранить конкурентоспособность, необходим рыночно-ориентированный подход. Ашбахер считает, что частному сектору надо предоставить больше власти решать, где и как строить европейские пусковые системы, а ЕКА нужно провести реформу в стиле НАСА, при которой оно покупает определенные услуги, а не управляет разработкой систем. Напомним, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по осуществлению работ в сфере изучения Луны. По его словам, планируется создание научной лунной станции. * Meta Platfoms - организация владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ. Экспертное мнение и аналитика