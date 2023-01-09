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ЕКА: Европа может лишиться независимого доступа к космосу

Сергей Лебедев
10:38 09.01.2023
Это может произойти из-за кризиса в секторе пусковых установок.
ЕКА: Европа может лишиться независимого доступа к космосу
© Фото: National Aeronautics and Space A, Instagram.com*, GlobalLookPress
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Независимый доступ Европы к космосу может оказать под угрозой. Об этом заявил генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер. По его словам, это может произойти из-за кризиса в секторе пусковых установок и отсутствия конкурентоспособности в сфере развития услуг по запуску спутников.

«Европа должна восстановить эту конкурентоспособность на рынке пусковых установок, которой сейчас у нас нет», - заявил Ашбахер в интервью The Financial Times.

По его мнению, чтобы сохранить конкурентоспособность, необходим рыночно-ориентированный подход. Ашбахер считает, что частному сектору надо предоставить больше власти решать, где и как строить европейские пусковые системы, а ЕКА нужно провести реформу в стиле НАСА, при которой оно покупает определенные услуги, а не управляет разработкой систем.

Напомним, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по осуществлению работ в сфере изучения Луны. По его словам, планируется создание научной лунной станции.

* Meta Platfoms - организация владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ.

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