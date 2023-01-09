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Морозный воздух свободы: как возвращали на Родину наших бойцов из вражеского плена

Алексей Кошкин
10:37 09.01.2023
Пятьдесят российских бойцов были вызволены из украинского плена в результате переговоров. Нашим раненым солдатам и офицерам на подконтрольной Киеву территории грозила смертельная опасность.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Транспортный самолет Ил-76 коснулся полосы на аэродроме Чкаловский. Наши военнослужащие, которым на Украине грозила смертельная опасность, теперь на Родине. И несмотря на мороз, как только открывается рампа самолета, они вдыхают свежий воздух - воздух свободы. Раненых сослуживцы на своих плечах выносят из самолета прямо до скорой помощи.

Сразу после обмена всем освобожденным выдали теплую одежду и обувь, накормили горячей едой. В микроавтобусах доставили на аэродром для перелета в Москву. В тепле и в удобном обмундировании полтора часа в полете прошли незаметно.

Попадали в плен по-разному: когда закончились боеприпасы, или без сознания и оглушенные взрывом. Кому не требуется неотложная медпомощь, а таких большинство, сами идут к автобусам, не замечая мороза. Радость в глазах видна сразу, они дома и уже поговорили с родными. Боль и моральное унижение позади.

В этот раз домой вернулись полсотни наших бойцов. 31 декабря из плена были вызволены еще 82 российских военнослужащих. У всех у них сейчас прежде всего лечение и реабилитация. Ну а после - поездка домой, встреча с семьей и скорейшее возвращение на службу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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