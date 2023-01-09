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Вучич: если Сербия введет санкций против РФ, Запад вынудит признать Косово

Максим Крюков
00:18 09.01.2023
По словам Александра Вучича, Сербия выполняла требования западных государств, чтобы стать частью Евросоюза, однако страна так и не вступила в ЕС.
Вучич: если Сербия введет санкций против РФ, Запад вынудит признать Косово
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Коллективный Запад заставит Сербию признать независимость Косова, как только Белград даст согласие на введение ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

По его словам, власти Сербии выполняли требования западных государств, чтобы страна вступила в Европейский союз. Так, был выдан бывший президент Югославии Слободан Милошевич и арестован экс-командующий боснийских сербов Ратко Младич. Однако, как отметил Вучич, страна так и не стала частью Евросоюза.

«И что получили? Визовую либерализацию?! И сейчас, если введем санкции, тогда окажется, что пришло время соглашения с Косово», - сказал он в эфире TV Pink.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия намерена продолжать отстаивать свою позицию касательно отказа от введения антироссийских санкций. При этом сербский лидер уточнил, что будет поддерживать Россию до тех пор, пока это возможно. Он также сравнил сербский народ с маленьким племенем галлов, которое не сдается и продолжает борьбу за собственную свободу.

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