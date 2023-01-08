Daily Mail: четверть солдат британской армии страдает от ожирения

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Четверть солдат армии Великобритании имеют опасный для жизни избыточный вес. Более того, в период с 2010 года 5200 британских солдат отстранили от службы из-за данной проблемы.

«Почти 40 тысяч военнослужащих из 145 тысяч страдают от избыточного веса или ожирения», - пишет обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент.

По словам журналиста, самый тяжелый боец британской армии, который был вынужден покинуть службу, весил свыше 180 килограмм. Вместе с тем Рэймент рассказал, что с 2014 года более 850 солдат должны были пропить курс таблеток для похудения, при этом 60 бойцам сделали липосакцию.

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