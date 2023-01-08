«Я горд своими парнями»: командир орудия «Гиацинт-Б» о борьбе с националистами в зоне СВО

На одном из направлений в зоне СВО личный состав артиллерийских батарей ЗВО продолжает наносить огневое поражение по районам скопления бронированной техники боевиков.

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Командир артиллерийского орудия 152-мм «Гиацинт-Б» по имени Дмитрий рассказал о боевой работе своего расчета в зоне специальной военной операции на Украине. В ходе проведения спецоперацмм артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинских националистов, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

«В первую очередь, мы защищаем свою Родину, выполняем боевые задачи, мы настоящие мужчины. Я этим горд и горд своими парнями, своим коллективом. Я бы не сказал, что здесь можно выделить кого-то одного, здесь от всех зависит», - говорит Дмитрий.

На одном из направлений в зоне СВО личный состав артиллерийских батарей ЗВО продолжает наносить огневое поражение по районам скопления бронированной техники боевиков. Огонь корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадание.

Расчеты арторудий ежедневно наносят огневое поражение живой силе и бронетехнике противника. В качестве плановых целей выступают склады горючего и боеприпасов. Во время контрбатарейной борьбы артиллеристы выявляют и уничтожают гаубичные и реактивные батареи украинских националистов на большой дальности.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа (ЗВО), выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.