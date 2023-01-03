Расцвет «Акаций»: кадры уничтожения позиций националистов с помощью артиллерии в зоне СВО

Батареи САУ 2С3М «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника.

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа (ЗВО), выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции. Задачи в составе расчетов выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции, в ходе артиллерийского сопровождения наступления подразделений ЗВО на позиции боевиков, батареи самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3М «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника.

Расчеты беспилотников, выявив передвижение колонны бронетехники и живой силы националистов, передали координаты района на пункт управления. После этого было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам цели.

Далее расчеты САУ меняют огневую позицию и открывают огонь по выявленным огневым точкам укрепрайона врага, оставаясь незамеченными для украинской артиллерии. В ходе боя колонна националистов в составе БМП, большегрузных колесных автомобилей с личным составом была уничтожена артиллерийским огнем.

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Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.