В китайской провинции Цзянси в результате ДТП погибли 17 человек

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В китайской провинции Цзянси произошло крупное ДТП, в котором погибли по меньшей мере 17 человек и около 22 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал CGTV, ссылаясь на местные власти.

«По меньшей мере 17 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Наньчан восточной китайской провинции Цзянси в воскресенье», - передает телеканал.

Причины трагедии пока неизвестны.

Ранее в результате аварии с легковушкой и электропоездом в Подмосковье погибли три человека. Это случилось в городском округе Пушкино между железнодорожными станциями Ивантеевка и Детская.