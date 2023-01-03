Три человека погибли в аварии с легковушкой и электропоездом в Подмосковье

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В Московской области в Ивантеевке произошла авария с участием электропоезда и легкового автомобиля. По данным регионального МВД, в результате ДТП погибли три человека. В настоящее время правоохранители устанавливают причины инцидента.

«03.01.2023 в 07.40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городском округе Пушкино, между ж/д станциями Ивантеевка и Детская.», - говорится в сообщении МЧС по Подмосковью.

Ранее пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Кемеровской области. Жертвами аварии стали четыре пассажира и водитель легкового автомобиля.