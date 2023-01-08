В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
© Фото: Igor Golovniov Keystone Press Agency Globallookpress
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.
Сирена звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской области, ЛНР и ДНР.
Ранее киевские власти объявляли тревогу в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.