Мексика выразила поддержку Луле да Силве в связи с беспорядками в Бразилии

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Мексиканское правительство полностью поддерживает президента Бразилии Лулу да Силву и осуждает посягательства на демократические институты южноамериканского государства. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

«Перед лицом происходящего в Бразилии, мы выражаем полную поддержку Мексикой правительства президента Лулы, избранного всеобщим волеизъявлением. Мы отвергаем любые посягательства на демократические институты, созданные этой братской нацией», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что в столице Бразилии сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару вторглись в здание Национального Конгресса с палками и камнями. По данным издания G1, чтобы разогнать протестующих, сотрудникам полиции пришлось использовать перцовый газ и шумовые гранаты. Кроме того, митингующие прорвались на территорию дворца Планалту (резиденции главы государства), а также в здание Верховного суда.

В настоящее время бразильский лидер находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, где у него была запланирована инспекция строительных работ. Лула да Силва пока никак не прокомментировал беспорядки в столице.