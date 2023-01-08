МО РФ: 50 попавших в плен военнослужащих ВС РФ возвращены с подконтрольной Киеву территории

Военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

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В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 8 января были возвращены 50 российских военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее стало известно о возвращении 82 российских военнослужащих из украинского плена. Всем военнослужащим уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов