Президент Республики Сербской заочно удостоил Путина высшей наградой страны
Награждение состоялось в рамках празднования 31 Дня Республики Сербской, который отмечается 9 января.
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Милорад Додик, президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), заочно наградил Владимира Путина «Орденом Республики Сербской с цепью», являющимся высшей наградой. В республике поблагодарили президента РФ за особую патриотическую заботу и вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества, сообщили в Associated Press.
«Именно благодаря Владимиру Путину достигнуты развитие сотрудничества, укрепление политических и дружеских отношений между Республикой Сербской и Россией (...) Я горжусь, рад и счастлив, что по случаю Дня Республики и от имени Республики Сербской, ее учреждений и граждан я награждаю орденами и наградами друзей республики и выражаю им глубочайшее уважение», - заявил президент Республики Сербской.
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