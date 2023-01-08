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Президент Республики Сербской заочно удостоил Путина высшей наградой страны

Вероника Волосунова
21:51 08.01.2023
Награждение состоялось в рамках празднования 31 Дня Республики Сербской, который отмечается 9 января.
Президент Республики Сербской заочно удостоил Путина высшей наградой страны
© Фото: The Kremlin Moscow Globallookpress
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Милорад Додик, президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), заочно наградил Владимира Путина «Орденом Республики Сербской с цепью», являющимся высшей наградой. В республике поблагодарили президента РФ за особую патриотическую заботу и вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества, сообщили в Associated Press.

«Именно благодаря Владимиру Путину достигнуты развитие сотрудничества, укрепление политических и дружеских отношений между Республикой Сербской и Россией (...) Я горжусь, рад и счастлив, что по случаю Дня Республики и от имени Республики Сербской, ее учреждений и граждан я награждаю орденами и наградами друзей республики и выражаю им глубочайшее уважение», - заявил президент Республики Сербской.

© predsjednikrs.net

Представители российского посольства в Боснии и Герцеговине выразили признательность за оказанную честь от имени президента.  

«Эта награда является подтверждением стратегического характера взаимоотношений, направленных на укрепление дружбы наших братских народов», - отметил российский посол Игорь Калабухов.

При первой официальной встрече президента Республики Сербской с Владимиром Путиным орден будет вручен лично.

Кроме того, «Орден Почета с Золотыми Лучами» получил российский писатель, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Евгений Водолазкин. Его романы пользуются большой популярностью среди сербов.

Награды были приурочены к 31 дню рождения Республики Сербской, который она отмечает 9 января.

Ранее в Республике Сербской под Рождество албанец открыл стрельбу по местным жителям в Косово. В районе города Штрпце были ранены подросток 11-ти лет и 21-летний молодой человек. 

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