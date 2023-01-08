Президент Республики Сербской заочно удостоил Путина высшей наградой страны

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Представители российского посольства в Боснии и Герцеговине выразили признательность за оказанную честь от имени президента.

«Эта награда является подтверждением стратегического характера взаимоотношений, направленных на укрепление дружбы наших братских народов», - отметил российский посол Игорь Калабухов.

При первой официальной встрече президента Республики Сербской с Владимиром Путиным орден будет вручен лично.

Кроме того, «Орден Почета с Золотыми Лучами» получил российский писатель, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Евгений Водолазкин. Его романы пользуются большой популярностью среди сербов.

Награды были приурочены к 31 дню рождения Республики Сербской, который она отмечает 9 января.

Ранее в Республике Сербской под Рождество албанец открыл стрельбу по местным жителям в Косово. В районе города Штрпце были ранены подросток 11-ти лет и 21-летний молодой человек.