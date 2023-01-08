В МО РФ предупредили о масштабной провокации СБУ с эксгумацией тел в Харьковской области

СБУ вскрыли захоронения на кладбищах в Казачьей Лопани, Великом Бурлуке, Шиповатом и Хатном в Харьковской области и сбросили в специально подготовленные «ямы» с целью обвинить ВС РФ в «пытках» и «расстрелах».

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили о масштабной провокации украинских спецслужб с эксгумацией тел в Харьковской области. Об этом сообщил Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

«В канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года», - говорится в заявлении МО РФ.

Согласно сообщению российского оборонного ведомства, после эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими.

«Представители украинских спецслужб и правоохранительных органов в настоящее время осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел умерших граждан Украины, а также в присутствии фальшивых "понятых" имитируют работу "судмедэкспертов" и совершение других "процессуальных действий"», - рассказали в Минобороны РФ.

Министерство обороны России сообщило, что данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки.

Ранее в МО РФ опубликовало кадры возвращения 50 российских военнослужащих из украинского плена. Спасенные военнослужащие будут проходить лечение и реабилитацию в московских медучреждениях российского оборонного ведомства.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов