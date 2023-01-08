Глава МИД Финляндии исключил появление ядерного оружия в стране после ее вступления в НАТО

Глава Пекка Хаависто также подтвердил видение политического руководства страны того, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО одновременно.

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Ядерное оружие не будет размещено на территории Финляндии после вступления страны в НАТО. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

«Финляндия не выдвигала никаких предварительных условий при подаче заявки на членство (в НАТО), поскольку не хотела сужать сферу своей деятельности. Но ясно, что ядерного оружия не будет на финской земле даже после того, как членство будет завершено», - цитирует «Интерфакс» Хаависто.

Кроме того глава финского внешнеполитического ведомства подтвердил видение политического руководства страны того, что Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс одновременно.

«Финляндия и Швеция образуют единую оборонную стратегическую структуру. Одновременное заявление Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО - это не просто жест вежливости, а вопрос укрепления обороноспособности обеих стран», - заявил министр.

Ранее финское правительство внесло в парламент законопроект о членстве страны в НАТО. С таким заявлением выступил на пресс-конференции глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.