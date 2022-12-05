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Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО

Елизавета Потейчук
12:45 05.12.2022
До этого глава МИД Финляндии рассказал, что государство на подачу заявки на членство в НАТО побудила российская спецоперация, а также «ядерная риторика» Москвы.
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что правительство страны внесло в парламент законопроект о членстве в Североатлантическом альянсе (НАТО).

«Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО. Мы сделали еще один шаг в сторону присоединения к альянсу», - цитирует ТАСС слова Хаависто с пресс-конференции.

Ранее глава МИД Финляндии рассказал, что государство на подачу заявки на членство в НАТО побудила российская спецоперация, а также «ядерная риторика» Москвы.

В мае Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, однако тогда процесс был замедлен из-за выдвинутых Анкарой условий. На данный момент не все члены Североатлантического альянса ратифицировали присоединение этих двух скандинавских стран к блоку - Венгрия и Турция еще не сделали этого.

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