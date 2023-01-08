Москвичей предупредили о морозе до 25 градусов в понедельник

Днем в столице «потеплеет» до минус 17 - 15 градусов, в Подмосковье - до минус 20 - 15.

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В понедельник утром в Москве ожидается гололедица и температура до минус 25 градусов, а в Подмосковье - мороз до минус 30 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Согласно прогнозу, ближайшей ночью в Москве будет переменная облачность, гололедица и температура от минус 25 до минус 23 градусов, в Подмосковье - от минус 26 до минус 21 градуса. Днем в столице «потеплеет» до минус 17 - 15 градусов, в Подмосковье - до минус 20 - 15.

На следующий день во вторник температура воздуха в столице и области начнет повышаться: ночные температуры будут в диапазоне минус 19 - 17, дневные - в районе минус 12 - 10. Однако сохранится гололедица, порывы ветра днем могут достигать 15 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье прошел пик похолодания, и теперь свирепые морозы начнут слабеть.