Москва прошла пик похолодания в Рождественскую ночь

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Пик похолодания в Москве и Подмосковье прошел в Рождественскую ночь, и теперь свирепые морозы начнут слабеть. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился оптимистичным прогнозом.

«С большой долей вероятности можно говорить о том, что пик похолодания в Москве пришелся на минувшую ночь и начиная с завтрашнего дня температура очень медленно, но постепенно будет повышаться. Тоже самое можно сказать и о Московской области», - процитировало РИА Новости слова Леуса.

По данным синоптиков, 6 и 7 января в Москве в ночные часы температура воздуха опустилась до отметки минус 23,4 градуса. Это на 11 градусов меньше «холодного» рекорда 1891 года: самой зябкой рождественской ночью в Москве за всю историю метеонаблюдений стало 7 января 1891 года, когда в столице похолодало до минус 34,8 градуса.

Напомним, что ранее Евгений Тишковец, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос», отметил, что 8 января «стужа отступит на градус-другой», а к концу предстоящей недели потеплеет до минус 8-13.