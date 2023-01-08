В Германии задержаны подозреваемые в подготовке химической атаки

В спецоперации были задействованы десятки спецавтомобилей, подразделения химзащиты и военные.

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В ходе масштабной спецоперации в Германии задержали двоих подозреваемых, готовивших химическую атаку с сильными ядами - цианидом и рицином. Для проведения спецоперации задействовали десятки спецавтомобилей, подразделения химзащиты и военных.

Подозреваемых задержали в небольшом тихом городе Кастроп-Рауксель недалеко от Дортмунда. Из-за потенциальной угрозы применения отравляющих веществ, проводившие задержание немецкие оперативники работали в костюмах максимальной защиты.

По предварительной информации, один из подозреваемых является гражданином Ирана. О том, что он планировал совершить теракт, стало известно благодаря разведке страны-союзника.

Ранее в Стамбуле задержали боевиков ИГИЛ*, планировавших теракт в новогоднюю ночь. Подозреваемые пытались скрыться от полиции 31 декабря, но правоохранительным органам удалось прострелить колеса автомобиля.

*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.