Гроза вражеских БПЛА: кадры боевой работы ЗРК «Бук-М1» в зоне СВО
Расчеты самоходных зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» Восточного военного округа продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Воины-зенитчики в круглосуточном режиме прикрывают воздушное пространство над позициями сухопутных подразделений и успешно сбивают воздушные цели противника, несущие угрозу с воздуха, особенно - беспилотные летательные аппараты противника. Комплекс уверенно сбивает воздушные цели на расстоянии до 25 километров в любых метеоусловиях.
Сами воины-зенитчики ВВО рассказывают, что комплекс хорошо себя зарекомендовал. После того, как комплекс сбил вражеский беспилотник, «Бук-М1» буквально за 2-3 минуты поменял позицию, как рассказал механик-водитель зенитного ракетного комплекса.
Ранее мы показывали кадры боевой работы ЗРК «Оса» в зоне специальной военной операции РФ на Украине. По словам военнослужащих, больше всего проблем сейчас доставляют беспилотники противника. Комплекс «Оса» может сбивать движущиеся цели на расстоянии в пять километров.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов