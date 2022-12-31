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В МО РФ сообщили о возвращении 82 бойцов ВС РФ из украинского плена

16:19 31.12.2022
Военнослужащих доставят в Москву на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России.
© Видео: saraliev, Telegram © Фото: saraliev, Telegram
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В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о возвращении 82 российских военнослужащих из украинского плена.

Как утверждается, бойцов удалось вернуть благодаря переговорному процессу.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что бойцов доставят в Москву на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России.

В столице они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях МО РФ. Всем военнослужащим уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее украинский пленный пожаловался на проблемы с ротацией и питанием в рядях украинских боевиков. Он обратил внимание на то, что в российском плену его покормили и дали ему горячий чай.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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