Детские игрушки и семейный фотоальбом: что нашли рядом со сгоревшей квартирой в Москве

В результате пожара погибли три человека. Как предполагают в московской прокуратуре, мужчина выстрелил в мать и сестру, поджог квартиру и совершил самоубийство.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во время пожара в квартире на юго-западе Москвы из окон вылетели детские игрушки, семейный фотоальбом, елка и новогодние украшения, зафиксировал на видео корреспондент «Звезды». Также найдены осколки стекл и обломки окон.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. На месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы после пожара в квартире обнаружили тела трех человек. В прокуратуре сообщили, что, предварительно, мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры, после чего поджог квартиру и покончил жизнь самоубийством.