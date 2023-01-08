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На юго-западе Москвы после пожара в квартире обнаружили тела трех человек

Игнат Далкаян
17:07 08.01.2023
Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении трех тел после тушения пожара.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы
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После тушения пожара в квартире на юго-западе Москвы были найдены тела двух женщин и одного мужчины, предварительно с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

В многоквартирном доме Москвы на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар. Сообщалось, что возгорание потушили на 20 квадратах. Четыре человека удалось спасти.

«По предварительной информации, после тушения пожара обнаружены тела трех человек. Обстоятельства их гибели устанавливаются», – говорится в сообщении ведомства.

В московской прокуратуре добавили, что, предварительно, мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры, после чего поджог квартиру и покончил жизнь самоубийством.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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