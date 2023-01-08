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Умер директор театра «Современник» Леонид Эрман

Вероника Волосунова
16:46 08.01.2023
Благодаря ему появились яркие премьеры Ефремова и Волчек, а театр побывал на гастролях по всему миру. Прощание с Леонидом Эрманом состоится 10 января в 12:00.
Умер директор театра «Современник» Леонид Эрман
© Фото: Телеканал ТЕАТР, Youtube
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8 января в возрасте 95 лет не стало директора театра «Современник» Леонида Эрмана. Он был уважаемым человеком в театральной среде, без которого трудно представить историю советского и российского театра.

Эрман закончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, и уже в 1957 году начал работать в «Современнике» - сначала как завпоста, а затем как финансовый директор молодого коллектива. В 1976 году он покинул «Современник», но ненадолго - в 1989 вернулся уже на должность директора.

Его любили за преданность своему делу, внимание к деталям, стремление довести все до совершенства и профессионализм. Благодаря Эрману на свет появились одни из самых ярких премьер Ефремова и Волчек, а театр побывал на гастролях в Израиле, Италии, Великобритании, в США, Швейцарии.

«Я скажу так: Леонид Иосифович - бессребреник. Он, оставаясь главным человеком по хозяйству и по финансам в «Современнике», а потом во МХАТе, стоял на страже государственных денег, строго берег государственную копейку. (...) Сочетал идеализм прекрасной любви к театру с  выдающимися организаторскими способностями. Видел и знал все, все предвидел, спасал от многого театр и многих спасал. Был легким на помощь всем, кто в ней нуждался. Идеальный директор. Нет, идеальный рыцарь театра, я бы так сказал», - рассказал артист Авангард Леонтьев.

В начале января директор «Современника» заболел и попал в больницу, где сразу оказался в реанимации.

Прощание с Леонидом Эрманом состоится 10 января в 12:00 в морге МОНИКи по адресу ул. Щепкина 61/2, стр. 22. Поминки устраивает театр «Современник», сообщает МК.  

Ранее стало известно, что умер юморист, ведущий телепередачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов. Причиной кончины стало онкологическое заболевание.

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