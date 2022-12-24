В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ничего хорошего, когда уходят артисты»: Новикова о смерти Пономаренко

Вероника Волосунова
14:46 24.12.2022
По словам актрисы, в последнее время артист выглядел плохо. Его друзья организовывали благотворительные концерты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Актриса Клара Новикова прокомментировала новость о смерти юмориста Александра Пономаренко. По ее словам, братья Пономаренко были творческими и остроумными ребятами. Она очень любила их дуэт. Сегодняшняя новость стала для нее трагедией. Новикова выразила соболезнования всем, кому нравился дуэт братьев Пономаренко.

«Я любила их, и на сцене их любила, они остроумные ребята -  и Саша, и Валера. Остроумные и очень творческие и всегда с какими-то идеями неожиданными. Я их очень любила, за ними было приятно следить на сцене. Они очень относились к работе по-настоящему. Был замечательный дуэт - на все руки мастера. Они играли театральные проекты», - сказала Новикова.

Актриса также отметила, что в последнее время артист выглядел плохо. Его друзья организовывали благотворительные концерты, чтобы помочь ему.

«Но трагедия ужасна, чудовищна. Он же мог жить и жить. Это же какой возраст... смешно. Выглядел он неважно в последнее время. Мы встречались на съемках в Сочи. Все знали, что он болеет, что очень сложно и тяжело, и ребята те, с которыми они дружили поближе - общались или на гастроли ездили. Они помогали. Даже делали какие-то благотворительные концерты. Помогали людям лечить его. Но ужасно... тут соболезнования и брату Валерию,  и семье, и всем, кому этот дуэт нравился. Ничего хорошего, когда уходят артисты. Те, которые еще столько могли сделать», - добавила артистка эстрады.

Ранее стало известно, что умер юморист, ведущий телепередачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов. Причиной кончины стало онкологическое заболевание.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:46 В стране и мире
Видео
«Ничего хорошего, когда уходят артисты»: Новикова о смерти Пономаренко
11:43 В стране и мире
Видео
СК РФ: число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек
11:02 В стране и мире
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерово
08:48 Армия
Видео
МО РФ: Пентагон удалил 80% информации из отчета DTRA о биологических проектах на Украине
08:06 В стране и мире
МЧС: руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.