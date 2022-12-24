«Ничего хорошего, когда уходят артисты»: Новикова о смерти Пономаренко

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Актриса Клара Новикова прокомментировала новость о смерти юмориста Александра Пономаренко. По ее словам, братья Пономаренко были творческими и остроумными ребятами. Она очень любила их дуэт. Сегодняшняя новость стала для нее трагедией. Новикова выразила соболезнования всем, кому нравился дуэт братьев Пономаренко.

«Я любила их, и на сцене их любила, они остроумные ребята - и Саша, и Валера. Остроумные и очень творческие и всегда с какими-то идеями неожиданными. Я их очень любила, за ними было приятно следить на сцене. Они очень относились к работе по-настоящему. Был замечательный дуэт - на все руки мастера. Они играли театральные проекты», - сказала Новикова.

Актриса также отметила, что в последнее время артист выглядел плохо. Его друзья организовывали благотворительные концерты, чтобы помочь ему.

«Но трагедия ужасна, чудовищна. Он же мог жить и жить. Это же какой возраст... смешно. Выглядел он неважно в последнее время. Мы встречались на съемках в Сочи. Все знали, что он болеет, что очень сложно и тяжело, и ребята те, с которыми они дружили поближе - общались или на гастроли ездили. Они помогали. Даже делали какие-то благотворительные концерты. Помогали людям лечить его. Но ужасно... тут соболезнования и брату Валерию, и семье, и всем, кому этот дуэт нравился. Ничего хорошего, когда уходят артисты. Те, которые еще столько могли сделать», - добавила артистка эстрады.

Ранее стало известно, что умер юморист, ведущий телепередачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов. Причиной кончины стало онкологическое заболевание.