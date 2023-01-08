Спорт Бывший футболист клуба «Пари Сен-Жермен» Модест М'Бами умер в возрасте 40 лет Анастасия Бобылева Причиной стал сердечный приступ. © Фото: Alexander Chernykh Russian Look Globallookpress Читайте нас на: Умер олимпийский чемпион Модест М'Бами, игравший за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Спортсмену было 40 лет. «Клуб ПСЖ с глубокой грустью узнал о сегодняшней кончине нашего бывшего игрока Модеста М'Бами. Клуб выражает искренние соболезнования его семье и близким», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы клуба. Уточняется, что причиной смерти стал сердечный приступ. В составе команды «Пари Сен-Жермен» М'Бами выиграл Кубок Франции. Также он стал олимпийским чемпионом в 2000 году, серебряным призером Кубка конфедераций в 2003 и Кубка африканских наций. В 2015 году он завершил спортивную карьеру. Экспертное мнение и аналитика