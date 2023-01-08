Истребители МиГ-31БМ ВС РФ отработали полеты над Тихим океаном

Летчики МиГ-31БМ отрабатывали навыки выполнения полетов в условиях низких температур с пилотированием по приборам в отсутствии видимых ориентиров.

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В Министерстве обороны России сообщили о плановых полетах над Тихим океаном пары дежурных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ на Камчатке из состава отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России.

Летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отрабатывали навыки выполнения полетов в условиях низких температур с пилотированием по приборам в отсутствии видимых ориентиров.

Главной задачей в ходе мероприятия было совершенствование навыков выполнения поставленных задач экипажами истребителей МиГ-31БМ при несении боевого дежурства по противовоздушной обороне в районах Крайнего Севера.

В конце декабря прошлого года на Камчатку прибыли еще два усовершенствованных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол».

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Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов