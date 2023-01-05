Патрулирование и прикрытие: какие задачи выполняют летчики Су-34 в зоне СВО

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России продемонстрировало кадры полетов экипажей самолетов Су-34 ВКС РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ и союзных сил в любое время суток и любых метеорологических условиях. Боевые вылеты совершаются с ракетным вооружением различного класса.

«В процессе выполнения поставленных задач выполняем воздушное патрулирование. В зоне дежурства в воздухе выполняем прикрытие союзной авиации от ПВО противника. Вследствии воздействия нашей авиации наблюдается резкое снижение активности ПВО противника», - рассказал летчик.

Ранее авиастроители передали Минобороны новые самолеты пятого поколения Су-57. В ОАК сообщили, что самолеты, запланированные к передаче российскому оборонному ведомству в следующем году, уже находятся в производстве.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.