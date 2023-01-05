Армия Армия Армия

Патрулирование и прикрытие: какие задачи выполняют летчики Су-34 в зоне СВО

09:48 05.01.2023
Боевые вылеты совершаются с ракетным вооружением различного класса.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министерство обороны России продемонстрировало кадры полетов экипажей самолетов Су-34 ВКС РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ и союзных сил в любое время суток и любых метеорологических условиях. Боевые вылеты совершаются с ракетным вооружением различного класса.

«В процессе выполнения поставленных задач выполняем воздушное патрулирование. В зоне дежурства в воздухе выполняем прикрытие союзной авиации от ПВО противника. Вследствии воздействия нашей авиации наблюдается резкое снижение активности ПВО противника», - рассказал летчик.

Ранее авиастроители передали Минобороны новые самолеты пятого поколения Су-57. В ОАК сообщили, что самолеты, запланированные к передаче российскому оборонному ведомству в следующем году, уже находятся в производстве.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:10 Спорт
Организаторы Australian Open подтвердили участие российских теннисистов в турнире
08:50 В стране и мире
В ШОС заявили о намерении создавать условия для решения украинского кризиса
07:53 Армия
МО РФ: ПВО сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков за прошедший год
05:00 Армия
Видео
Замглавы МО РФ Иванов исполнил мечту 9-летней Арины из Бурятии в рамках акции «Елка желаний»
00:34 В стране и мире
McDonald's может уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса
Популярное
Видео
Военный эксперт рассказал, как могут отрабатываться стрельбы «Цирконами» в ходе похода «Адмирала Горшкова»
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.