МО РФ: ВСУ во время режима тишины выпустили по Донецку свыше 160 крупнокалиберных снарядов и 20 реактивных снарядов РСЗО

Согласно заявлению МО РФ, ответным огнем российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена.

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Украинские националисты во время режима тишины выпустили по Донецку свыше 160 крупнокалиберных снарядов и 20 реактивных снарядов РСЗО. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками было выпущено свыше 160-ти снарядов крупного калибра и 20-ти реактивных снарядов систем залпового огня. В Запорожской области артиллерийский огонь открывался противником 89 раз.На Херсонском и Криворожском направлениях украинская артиллерия применялась 55 раз», - заявил представитель МО РФ.

Как заявляет российское оборонное ведомство, ответным огнем российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что украинские боевики выпустили свыше 60 снарядов крупного калибра по жилым кварталам Донецка. Вместе с тем украинские боевики атаковали Макеевку в ДНР снарядами РСЗО HIMARS, сообщили в МО РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов