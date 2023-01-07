МО РФ: националисты выпустили свыше 60 снарядов крупного калибра по жилым кварталам Донецка

Вместе с тем украинские боевики атаковали Макеевку в ДНР снарядами РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны.

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что украинские националисты выпустили более 60 снарядов крупного калибра по жилым кварталам Донецка.

«По жилым кварталам города ДОНЕЦК украинскими войсками выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, а по населенному пункту МАКЕЕВКА Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS», - уточнил Конашенков на брифинге.

Объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 по Москве 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, киевский режим в течение прошедших суток продолжал вести артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Несмотря на обстрелы со стороны националистов по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено ВС РФ до 24-х часов сегодняшнего дня.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как восстанавливают военную технику подразделения ВДВ в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.