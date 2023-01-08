МО РФ: в ДНР нанесено поражение украинским расчетам гаубичной батареи и РСЗО «Град»

Огневые позиции располагались в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка.

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Российская артиллерия в Донецкой Народной Республике за сутки нанесли поражение украинским артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня «Град». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня "Град" на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка Донецкой Народной Республики», - заявил Конашенков.

Ранее российские военнослужащие уничтожили самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация» на огневых позициях В районах населенных пунктов Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка Донецкой народной республики.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов