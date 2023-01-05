МО РФ: российские бойцы уничтожили САУ «Гвоздика» и две гаубицы «Акация» в Запорожской области и ДНР

Самоходные гаубицы были уничтожены в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка в ДНР.

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Российские военнослужащие уничтожили самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация» на огневых позициях В районах населенных пунктов Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка Донецкой народной республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены: самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация»», - сказал он на брифинге.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа (ЗВО), выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.