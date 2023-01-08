ВС РФ реализовали операцию возмездия в ответ на обстрел Украиной наших военнослужащих в Макеевке

В результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих.

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Российские Вооруженные силы реализовали операцию возмездия в ответ на обстрел украинскими боевиками пункта временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики. В течение суток российские средства разведки по нескольким независимым каналам вскрыли и достоверно подтвердили пункты временной дислокации украинских боевиков в Краматорске. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», - заявил Конашенков.

Напомним, 1 января уккраинские боевики нанесли удар ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки в ДНР. В результате попадания четырех ракет погибли 63 российских военнослужащих.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов