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МО РФ: 63 российских военнослужащих погибли при ударе украинских HIMARS в районе Макеевки

16:15 02.01.2023
Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Украинские боевики нанесли удар ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки в ДНР. В результате попадания четырех ракет погибли 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении вражеской боевой машины РСЗО HIMARS. Система располагалась в районе Константиновки Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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