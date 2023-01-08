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Резервный борт доставит пассажиров выкатившегося за пределы ВПП самолета из Перми в Москву

Вероника Волосунова
15:26 08.01.2023
Резервный борт уже приземлился в Перми. В связи с ожиданием, все пассажиры получили соответствующее обслуживание. Пострадавших нет.
Резервный борт доставит пассажиров выкатившегося за пределы ВПП самолета из Перми в Москву
© Фото: Уральская транспортная прокуратура, РИА Новости
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Пассажиры самолеты авиакомпании «Победа», который выкатился в воскресенье утром за пределы взлетно-посадочный полосы в сугроб, полетят на резервном борту. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.


«Принято решение о необходимости предоставления резервного борта. Он уже совершил посадку в аэропорту Перми (...) Клиентам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами», - сообщили в пресс-службе.

В авиакомпании также добавили, что вылет запланирован на 16:00.

В воскресенье утром самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в пермском аэропорту Большое Савино. Никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал. Все рейсы как на вылет, так и на прилет, были отменены «до момента освобождения ВПП». 

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