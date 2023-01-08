Резервный борт доставит пассажиров выкатившегося за пределы ВПП самолета из Перми в Москву
Пассажиры самолеты авиакомпании «Победа», который выкатился в воскресенье утром за пределы взлетно-посадочный полосы в сугроб, полетят на резервном борту. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.
«Принято решение о необходимости предоставления резервного борта. Он уже совершил посадку в аэропорту Перми (...) Клиентам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами», - сообщили в пресс-службе.
В авиакомпании также добавили, что вылет запланирован на 16:00.
В воскресенье утром самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в пермском аэропорту Большое Савино. Никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал. Все рейсы как на вылет, так и на прилет, были отменены «до момента освобождения ВПП».