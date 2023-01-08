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МЧС: три стены первого этажа жилого дома разрушены после взрыва газа в Хасавюрте

Елизавета Потейчук
14:19 08.01.2023
В результате инцидента было эвакуировано десять человек, пострадали трое.
МЧС: три стены первого этажа жилого дома разрушены после взрыва газа в Хасавюрте
© Фото: МЧС РФ
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В дагестанском Хасавюрте завершились поисково-спасательные работы после взрыва газа в шестиэтажном жилом доме. По данным МЧС России, для ликвидации последствий происшествия были привлечены 38 человек и восемь единиц техники.

«По предварительной информации взрыв произошёл в пристроенном к зданию помещении. Разрушены 3 стены первого этажа и выбиты стекла окон. В результате происшествия пострадали 3 человека. Эвакуировано 10 человек, 6 спасены», - говорится в сообщении регионального спасательного ведомства на странице «ВКонтакте».

Напомним, на первом этаже жилого дома на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел взрыв газа, затем начался пожар. Ранее мэрия Хасавюрта сообщила, что при взрыве пострадали пятеро жильцов, двое из них госпитализированы.

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