Газоснабжение 50% абонентов возобновлено после подрыва газопровода в Лугутине

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В Лугутинском районе Луганской Народной Республики восстановлено газоснабжение 50% абонентов, которые остались без него после подрыва магистрального газопровода. Об этом сообщила пресс-служба «Луганскгаза».

«По состоянию на 12:00 мск 8 января специалисты ГУП "Луганскгаз" восстановили газоснабжение 50% абонентов Лутугинского района. Сотрудники предприятия принимают все необходимые меры для скорейшего завершения всех восстановительных работ», - говорится в сообщении предприятия в Telegram.

В городе Лугутино 7 января произошел взрыв на магистральном газопроводе. Инцидент сопровождался пожаром. Как сообщили в администрации Лугутинского района, газоснабжения лишились порядка 13 тысяч человек и более 20 социальных объектов. В МЧС республики проинформировали, что причиной возгорания стал подрыв.

Ранее в некоторых микрорайонах Каховки Херсонской области после обстрелов со стороны Украины было нарушено газоснабжение.