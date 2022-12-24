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После обстрела боевиками в Каховке было нарушено газоснабжение

Анастасия Бобылева
17:14 24.12.2022
Сейчас коммунальные службы устраняют последствия удара.
После обстрела боевиками в Каховке было нарушено газоснабжение
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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В некоторых микрорайонах Каховки Херсонской области после обстрелов со стороны Украины было нарушено газоснабжение. Об этом сообщила администрация города.

«На данный момент все коммунальные службы устраняют последствия обстрела. Работают аварийные бригады "Херсоноблгаз", МЧС, "Каховский Водоканал", КТП и Херсоноблэнерго. Из-за обстрела без газоснабжения из-за порывов остались улицы в районах центр и Щемиловка», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что аварийно-ремонтные бригады активно работают над устранением повреждений на электрических сетях. В администрации подчеркнули, что это далеко не попытка националистов лишить жителей Каховки газа, воды и связи.

Боевики обстреляли город в ночь с 23 на 24 декабря.

Не только Херсонская область страдает от ударов украинских боевиков. Регулярно обстреливаются территории ДНР и ЛНР. Так, недавно в Луганской Народной Республике националисты выпустили три «натовских» снаряда, в результате чего погибли два мирных жителя.

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