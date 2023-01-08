Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО провели концерт для военнослужащих спецоперации

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Специально для военнослужащих была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

Вместе с тем артисты выступили с программой, в которую вошли выступление инструменталистов на скрипке. Кроме того, хореографическая группа коллектива показала знаменитый казачий танец - фланкировку с шашкой. Военнослужащие выразили слова благодарности за яркие выступления. В общей сложности в ходе концертного турне артисты ансамбля песни и пляски ЦВО посетят около 20 воинских частей Министерства обороны России.

Ранее артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили в госпитале с концертной программой для медицинского персонала и военнослужащих проходящих лечение в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.