Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили для медперсонала полевого госпиталя в зоне СВО

На протяжении проведения спецоперации артисты регулярно выезжают с концертами в тыловые районы, а также на передовую, чтобы поддержать военнослужащих Центрального военного округа.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили в госпитале с концертной программой для медицинского персонала и военнослужащих проходящих лечение в зоне специальной военной операции по защите Донбасса.

Специально для военнослужащих была подготовлена концертная программа, которая состояла из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. Исполнители спели композиции, призванные поддержать боевой дух и разрядить обстановку позитивными эмоциями.

На протяжении проведения спецоперации артисты регулярно выезжают с концертами в тыловые районы, а также на передовую, чтобы поддержать военнослужащих Центрального военного округа.

Ранее солистка ансамбля ЦВО рассказала о впечатлениях от концерта в зоне спецоперации. Артисты выступили как в тыловых районах спецоперации, так и вблизи линии соприкосновения, в блиндажах, где проживают военнослужащие.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.