Вучич: НАТО отклонила запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово

По словам главы государства, такой ответ был предсказуем и ожидаем.

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Североатлантический альянс (НАТО) отклонил запрос Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию. По словам главы государства, такой ответ был предсказуем и ожидаем.

«Они в своем тщательно составленном письме правительству Сербии, которое и я получил, написали, что нет потребности для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию, при этом сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН», - сказал Вучич в эфире TV Pink.

Ранее сербский лидер заявил, что Белграду удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово, который бы в конечном итоге мог привести к «катастрофе» с Североатлантическим альянсом.