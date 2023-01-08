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Хабиб Нурмагомедов решил уйти из ММА

Анастасия Бобылева
01:22 08.01.2023
В качестве причины он указал желание проводить больше времени с семьей.
Хабиб Нурмагомедов решил уйти из ММА
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из индустрии смешанных единоборств (ММА). Он сам сообщил об этом в своем аккаунте в Instagram*.

Нурмагомедов пояснил, что он отказывается в том числе от работы тренером, то есть от всего, что связано с ММА. Теперь спортсмен намерен проводить больше времени с семьей.

Сейчас Нурмагомедову 34 года. На его счету 29 побед и ни одного поражения. В 2022 году он был включен в Зал славы UFC.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации

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