Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хабиб Нурмагомедов введен в Зал славы UFC

Марина Крижановская
09:01 06.03.2022
Организация отметила, что Нурмагомедов первым в 2022 году пополнил Зал славы UFC.
Хабиб Нурмагомедов введен в Зал славы UFC
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Читайте нас на:

Американская организация, проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру, UFC включила российского бойца, бывшего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Зал славы. Отмечено, что он первый новобранец в 2022 году, вошедший в Зал славы.

«Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравления Хабибу Нурмагомедову с тем, что он первым в 2022 году пополнил Зал славы UFC», - сообщает организация в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в январе сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Спортсмен сдал положительный тест и находился на карантине в гостиничном номере в Сингапуре. Сообщалось, что он прибывал в Сингапур, чтобы посетить турнир по смешанным единоборствам, где участвовал его подопечный Сайгид Изагахмаев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:40 Армия
Видео
Минобороны РФ показало кадры сложивших оружие военнослужащих ВСУ
13:58 В стране и мире
Шойгу поздравил Терешкову с 85-летием
11:02 В стране и мире
Бастрыкин поручил расследовать случаи новых обстрелов ДНР тяжелым вооружением ВСУ
10:13 Армия
Видео
Истребители и ПВО ВКС РФ сбили за сутки 8 украинских военных самолетов
10:04 Армия
Видео
ВС РФ вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове
Популярное
Видео
Источник: националисты по заданию СБУ пытаются сорвать выдачу гуманитарной помощи РФ в Херсоне
Видео
Путин заявил, что российский самолет МС-21 во многом лучше иностранных аналогов
Полковнику Бернгарду присвоено звание Героя России за подвиги в спецоперации на Украине
Видео
В Минобороны РФ показали кадры движения колонны ВС РФ под Киевом
Торговым сетям РФ разрешили ограничить продажу ряда товаров в одни руки
Шойгу рассказал, как ВСУ и националисты берут в заложники иностранцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.