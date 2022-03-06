Хабиб Нурмагомедов введен в Зал славы UFC

Американская организация, проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру, UFC включила российского бойца, бывшего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Зал славы. Отмечено, что он первый новобранец в 2022 году, вошедший в Зал славы.

«Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравления Хабибу Нурмагомедову с тем, что он первым в 2022 году пополнил Зал славы UFC», - сообщает организация в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в январе сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Спортсмен сдал положительный тест и находился на карантине в гостиничном номере в Сингапуре. Сообщалось, что он прибывал в Сингапур, чтобы посетить турнир по смешанным единоборствам, где участвовал его подопечный Сайгид Изагахмаев.