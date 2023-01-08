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В Венгрии заявили, что неолиберальная модель миропорядка утратила свою силу

Марина Крижановская
01:19 08.01.2023
Одним из проявлений слабости данной модели указаны последствия кризиса в 2008 году: тогда Запад, особенно европейские державы, оставшиеся без промышленности, больше ощутили кризис, а азиатские страны, особенно Китай, стали сильнее.
В Венгрии заявили, что неолиберальная модель миропорядка утратила свою силу
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress
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Неолиберальная модель мирового порядка себя исчерпала. Однако, какой будет новое мироустройство, еще не известно, так как оно только формируется. Такими мыслями поделился политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан.

В своей статье он изложил тезисы недавнего выступления премьера Венгрии.  Оно проходило на закрытой встрече в венгерском Фонде им. Кальмана Селла. Балаж Орбан отметил: данная модель мироустройства была создана после распада СССР и основана на однополярном миропорядке с доминированием США.

«Суть его в том, что участники рынка могли устанавливать деловые отношения с любой частью мира по своему усмотрению, стихийно, вне государственного контроля. Отсутствие регулирования и отсутствие государственного контроля ликвидировали механизмы безопасности, способные смягчить возможные вредные последствия. Вот где можно найти обоснование экономическому кризису 2008 года», - написал Балаж Орбан для издания Mandiner.

При этом он добавил, что возвращение к блоковому мироустройству эпохи Холодной войны не принесет международным отношениям и торговле благополучия. Вместе с тем, Балаж указал на приоритеты неолиберальной модели, которая не поощряет развитие промышленного производства.

«Кроме того, неолиберальная доктрина акцентировала внимание на важности сферы услуг и прибыльности, а не на промышленном производстве. Таким образом, за одно-два десятилетия традиционно развитый промышленный потенциал многих западных стран деградировал. Это имело неприятные последствия в 2008 году: западные державы, особенно европейские, оставшиеся без промышленности, больше ощутили кризис, а азиатские страны, особенно Китай, стали сильнее», - сказал советник венгерского премьера.

Говоря о пандемии, он сказал, что «она в очередной раз обнажила уязвимость неолиберального миропорядка». Но все по своим местам расставил случившийся в начале 2022 года украинский конфликт, который «дал понять, что нынешнюю западную направленность сохранить невозможно, так как противники Запада стали сильнее».

Ранее Кирилл Вышинский заявил, что знаменитая речь Владимира Путина, произнесенная им в 2007 году, стала реальностью. Он указал, что события 2022 года заставляют переосмыслить многие мировоззренческие вопросы.

Тогда лидер России на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, также он выступил против планов расширения НАТО. 

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