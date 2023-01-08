Туристы смогут въехать в Таиланд с предъявлением ПЦР-теста по прибытии в страну

Для регистрации на рейс будет необходим сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении.

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Авиакомпания Azur air сообщила, что въезд в Таиланд из заграницы будет возможен не только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни, но и при сдаче ПЦР-теста по прибытии в страну.

«С 9 января 2023 года вылет в Таиланд будет возможен не только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении, но и при прохождении ПЦР-теста по прибытии в Таиланд», - говорится в сообщении авиакомпании.

По данным перевозчика, для регистрации на рейс будет необходим сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении. Поэтому в таком случае сдавать ПЦР-тест по прибытии в Таиланд не требуется. Однако если пассажир не сможет предъявить требуемые документы, то ему нужно будет пройти ПЦР-тест. Правила распространяются на пассажиров старше 18 лет.

Ранее стало известно, что в Таиланде ужесточат антиковидные меры для въезжающих в страну.