Крымский мост будет временно закрыт для автотранспорта 10 января

С 3.00 на подъездах к мосту будут введены ограничения.

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Министерство транспорта России сообщило, что 10 января Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 10 января с 4.00 до 16.00 из-за ремонтных работ. Отмечается, что с 3.00 на подъездах к мосту будут введены ограничения.

«10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее Росавтодор сообщил, что в январе установят два новых пролета автомобильной части Крымского моста.

Напомним, что движение большегрузных автомобилей по Крымскому мосту ограничено после теракта, совершенного 8 октября. Водителям доступны паромная переправа через Керченский пролив и сухопутный маршрут по новым территориям РФ.